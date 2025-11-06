트럼프, 뉴욕시장 결과에 “최대 도시에 공산주의자를 앉혔다”

트럼프 “우리의 적들, 미국을 베네수엘라로 만들려고 해”

트럼프 당선 1주년…“지금이 미국 황금기…가장 훌륭한 취임 9개월”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 플로리다주 마이애미에서 열린 포럼에서 연설하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 뉴욕시장 선거 결과에 대해 “최대 도시에 공산주의자가 앉았다”고 말했다. ‘민주적 사회주의자’로 자칭하는 조란 맘다니 당선인을 향해 색깔 공세를 이어간 것이다.



트럼프는 이날 플로리다주 마이애미에 열린 ‘아메리카비즈니스포럼’에서 “의회 민주당이 미국에 어떤 짓을 하고 싶어 하는지 알고 싶다면 어제 뉴욕시 선거 결과를 보면 된다”며 “민주당은 이 나라 최대 도시의 시장에 공산주의자를 앉혔다”고 말했다. 그러면서 “나는 우리나라에 사회주의자가 어떤 직책에도 당선되지 않을 것이라고 했는데 (민주당은) 사회주의자를 건너뛰고 공산주의자를 앉혔다”고 했다.



트럼프는 이어 “내가 수년간 경고했듯이 우리의 적들은 미국을 공산주의 쿠바, 사회주의 베네수엘라로 만들기로 작정했다”며 “마이애미는 곧 뉴욕시의 공산주의를 피해 달아나는 이들을 위한 피난처가 될 것”이라고 주장했다. 마이애미에는 쿠바에서 공산주의를 피해 망명한 이들이 많은데, 뉴욕 선거 결과로 뉴욕에서도 마이애미로 오는 이들이 많아질 것이라고 주장한다.



트럼프는 “공산주의자와 마르크스주의 사회주의자, 세계주의자들은 기회를 얻었지만, 재앙만 초래했다”며 “이제 공산주의자가 뉴욕에서 어떻게 해낼지 지켜보자”고 비난했다. 그러면서 “우리는 공산주의와 상식 사이에 선택해야 한다”면서 “내가 백악관에 있는 한 미국은 어떤 방식, 모양, 유형으로든 공산화하지 않을 것이다. 우리가 막겠다”고 강조했다.



트럼프는 자신의 대선 승리 1주년과 관련해 “2024년 11월 5일 미국인들은 우리 정부를 되찾았다. 우리 주권을 되찾았다”며 “우리는 어젯밤 뉴욕에서 주권을 조금 잃었지만 우리가 잘 처리하겠다. 걱정하지 말라”고 말했다.



트럼프는 선거 전 맘다니가 당선되면 뉴욕에 대한 연방 지원을 제한하겠다는 이전 발언에서는 다소 물러섰다. 그는 “우리는 뉴욕이 성공하기를 바란다. 아마도 조금은 도울 것”이라고 했다.



트럼프는 대선 승리 1년을 맞아 열린 이날 행사 연설에서 “역대 대통령 중 가장 훌륭한 9개월을 보냈다”며 “우리는 지금 가장 위대한 경제를 갖고 있다. 지금이 미국의 황금기”라고 주장했다. 백악관도 트럼프 대통령이 이행한 공약을 상세히 나열한 자료를 배포했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 뉴욕시장 선거 결과에 대해 “최대 도시에 공산주의자가 앉았다”고 말했다. ‘민주적 사회주의자’로 자칭하는 조란 맘다니 당선인을 향해 색깔 공세를 이어간 것이다.트럼프는 이날 플로리다주 마이애미에 열린 ‘아메리카비즈니스포럼’에서 “의회 민주당이 미국에 어떤 짓을 하고 싶어 하는지 알고 싶다면 어제 뉴욕시 선거 결과를 보면 된다”며 “민주당은 이 나라 최대 도시의 시장에 공산주의자를 앉혔다”고 말했다. 그러면서 “나는 우리나라에 사회주의자가 어떤 직책에도 당선되지 않을 것이라고 했는데 (민주당은) 사회주의자를 건너뛰고 공산주의자를 앉혔다”고 했다.트럼프는 이어 “내가 수년간 경고했듯이 우리의 적들은 미국을 공산주의 쿠바, 사회주의 베네수엘라로 만들기로 작정했다”며 “마이애미는 곧 뉴욕시의 공산주의를 피해 달아나는 이들을 위한 피난처가 될 것”이라고 주장했다. 마이애미에는 쿠바에서 공산주의를 피해 망명한 이들이 많은데, 뉴욕 선거 결과로 뉴욕에서도 마이애미로 오는 이들이 많아질 것이라고 주장한다.트럼프는 “공산주의자와 마르크스주의 사회주의자, 세계주의자들은 기회를 얻었지만, 재앙만 초래했다”며 “이제 공산주의자가 뉴욕에서 어떻게 해낼지 지켜보자”고 비난했다. 그러면서 “우리는 공산주의와 상식 사이에 선택해야 한다”면서 “내가 백악관에 있는 한 미국은 어떤 방식, 모양, 유형으로든 공산화하지 않을 것이다. 우리가 막겠다”고 강조했다.트럼프는 자신의 대선 승리 1주년과 관련해 “2024년 11월 5일 미국인들은 우리 정부를 되찾았다. 우리 주권을 되찾았다”며 “우리는 어젯밤 뉴욕에서 주권을 조금 잃었지만 우리가 잘 처리하겠다. 걱정하지 말라”고 말했다.트럼프는 선거 전 맘다니가 당선되면 뉴욕에 대한 연방 지원을 제한하겠다는 이전 발언에서는 다소 물러섰다. 그는 “우리는 뉴욕이 성공하기를 바란다. 아마도 조금은 도울 것”이라고 했다.트럼프는 대선 승리 1년을 맞아 열린 이날 행사 연설에서 “역대 대통령 중 가장 훌륭한 9개월을 보냈다”며 “우리는 지금 가장 위대한 경제를 갖고 있다. 지금이 미국의 황금기”라고 주장했다. 백악관도 트럼프 대통령이 이행한 공약을 상세히 나열한 자료를 배포했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지