韓 가짜뉴스 퍼뜨린 日유튜버, 경찰 수사에 해명 영상

“한국서 하반신 시체 37건” 가짜뉴스 퍼뜨린 96만 유튜버

경찰 수사에 “악의적으로 거짓 퍼뜨린 것 아냐” 주장

데보짱 “한국 영상은 모두 삭제”

유튜버 데보짱이 5일 올린 해명영상 썸네일. 유튜브 데보짱 캡처

경찰 관계자는 “앞으로도 허위 조작 정보로 인한 사회 혼란을 방지하고 국민의 알 권리를 보호하기 위해 신속하고 단호하게 대응할 예정”이라고 말했다.