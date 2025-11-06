올해 실업급여 부정수급 230억원…환수율은 60%대

올해 실업급여 약 230억원이 부정 수급된 것으로 집계됐다. 환수율은 60%대에 그쳤다.

“노동부는 실업급여 부정수급 실태를 주기적으로 점검하고 부정수급된 금액을 적극적으로 환수하기 위해 노력해야 한다”고 말했다.