[속보] “반도체지수 3% 급반등” 뉴욕증시 일제 랠리…나스닥 0.65%↑

입력:2025-11-06 06:06
수정:2025-11-06 06:19
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 반등했다.

기술주 급락 이후 낙폭 과대라는 인식 속에 저가 매수세가 유입되면서 상승폭을 넓혔다.

그러나 장 막판 매물이 쏟아지면서 상승분을 절반 가까이 반납해 기술주 거품 부담이 여전함을 보여준 것으로 풀이된다.

5일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 225.76포인트(0.48%) 오른 4만7311.00에 종료됐다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 24.74포인트(0.37%) 상승한 6796.29, 나스닥종합지수는 151.16포인트(0.65%) 뛴 2만3499.80에 거래를 마감했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

