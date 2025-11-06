시사 전체기사

‘학습된 무기력’에 부동산 포기한 Z세대 [현장기자]

입력:2025-11-06 05:00
공유하기
글자 크기 조정

이재명정부는 출범 후 4개월 동안 부동산 정책을 세 번이나 발표했다. 규제지역에서 무주택자의 주택담보대출비율(LTV)을 70%에서 40%로 낮췄고, ·도·강(노원·도봉·강북) 등 서울 전역과 수도권 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 묶었다.

하지만 청년들은 부동산 대책에 관심도 믿음도 없다. 5년 차 직장인 최모(28)씨는 일찍이 ‘내 집 마련’을 포기했다. 최씨는 “직장을 생각하면 적어도 수도권에는 집을 구해야 하는데, 월급과 미친 집값을 비교해 생각하면 내 집 마련은 배부른 소리”라며 “부동산 정책도 정부마다 바뀌기에 지금은 관심도 없다”고 말했다.

서울 아파트 매매평균가격은 2015년 9월 5억원대에서 지난 9월 14억원대로 10년 새 178%나 뛰었다. 이런 상황에서 청년들의 무관심을 ‘철없음’으로만 볼 수는 없다. 최저임금을 받는 근로자가 월급의 절반을 저축해도 서울 평균 아파트를 사려면 133년이 걸린다.

대신 청년들의 시선은 주식과 코인으로 향하고 있다. 시드머니가 부족한 청년들은 위험을 감수하고 주식·코인 투자에 나선다. 취재 중 만난 한 20대 직장인은 “지금 투자 중인 주식과 상장지수펀드(ETF)가 올라야만 내 집 마련을 생각해 볼 수 있을 것 같다”고 말했다. 하나금융경영연구소의 ‘2026 대한민국 금융소비자 트렌드’에 따르면 올해 Z세대의 금융자산 중 투자·가상자산 비중은 26.3%로 전년 대비 1.4% 포인트 증가했다.

청년을 더욱 회의감에 빠지게 하는 것은 정책 입안자들의 내로남불식 태도다. 지난달 국회 기획재정위원회 국정감사에 참석한 경제 고위 공직자를 포함한 공무원 50여 명 중 약 17명이 토지거래허가구역 내에 집이 있다며 손을 들었다. 이 중 약 8명은 대출을 거의 받지 않았다고 했다.

게다가 이상경 국토교통부 1차관은 고가 아파트 갭투자 의혹이 불거지자 이내 차관직에서 물러났다. 서울 서초구에 아파트 두 채를 보유했던 이찬진 금융감독원장 역시 여론에 못 이겨 한 채를 처분했다.

직(職)과 집 모두를 가진 일부 고위 공무원은 어쩔 수 없이 하나를 취사선택했다. 하지만 청년은 버릴 직도, 가질 집도 없다. 세 차례 부동산 대책을 고민하는 동안 정부가 아웃사이더가 된 ‘청년심(心)’을 얼마나 진지하게 들여다 봤는지 의문이다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“흰 결정체가 들어있어요”… 이번엔 낚시객, 5번째 ‘차 봉지’ 발견
틱톡 알고리즘이 청소년 자살 조장?…프랑스, 수사 착수
박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문”
조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯”
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
뉴욕증시 ‘고점 부담’ 기술주 매물 투하…나스닥 2%↓
비트코인 6% 이상 급락, 결국 10만달러 붕괴
트랙터 추월하려다…오토바이·1t 화물차 정면충돌, 부자 숨져
국민일보 신문구독