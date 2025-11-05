넷마블, 지스타 앞두고 출품작 4종 미디어 시연회
넷마블은 5일 서울 구로구에 위치한 넷마블 사옥 지타워에서 지스타2025 출품작 미디어 시연회를 진행했다.
이번 시연회는 오는 13일 지스타2025 개막에 앞서 미디어 대상으로 출품작을 소개하고 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다.
이번 시연회는 지스타 체험 빌드로 공개될 ▲일곱 개의 대죄: Origin ▲몬길: STAR DIVE ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲프로젝트 이블베인 4종의 신작을 중심으로, 각 프로젝트별 개발 총괄이 직접 게임을 소개하고 시연하는 순서로 진행됐다.
일곱 개의 대죄: Origin은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 ‘일곱 개의 대죄’ 지식재산권(IP)을 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 이 게임은 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 ‘일곱 개의 대죄’, ‘묵시록의 4기사’ 캐릭터는 물론, 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다.
이번 지스타에서는 스토리 모드를 비롯해 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하는 오픈월드 모드, 원작에 등장하는 마신 3종과의 긴박감 넘치는 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개한다.
넷마블에프앤씨 구도형 PD는 “일곱 개의 대죄: Origin은 원작의 브리타니아 대륙을 오픈월드 세계로 구현하면서 다양한 탐험 요소와 기믹들을 개발하고 스토리에 몰입할 수 있는 세계를 만들고 있다”며 “유저분들의 의견을 바탕으로 더욱 완성도 높은 게임을 만들어 나갈 예정이다”고 말했다.
2026년 1월 28일 콘솔·PC·모바일 플랫폼으로 글로벌 동시 출시되며, 콘솔은 PlayStation5, PC 버전은 스팀(Steam)에서 만나볼 수 있다. 현재 PS 스토어와 스팀 페이지에서 위시리스트 등록이 가능하다.
몬길: STAR DIVE는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, ▲언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출, ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션 ▲몬스터 포획, 수집, 합성이 가능한 '몬스터링 컬렉팅' 등이 특징이다. 이 게임은 PC, 모바일을 포함한 멀티 플랫폼 출시 예정이다.
지스타 현장에서는 몬길: STAR DIVE의 초반부 스토리와 보스 토벌 콘텐츠를 직접 체험할 수 있으며, 이와 함께 론칭 트레일러 티저 2종 및 신규 에피소드 지역 프리뷰를 공개한다.
특히 한국의 멋을 담은 신규 지역 ‘수라’와 수라 지역의 ‘낙산’ 마을을 처음 선보이며, 새롭게 공개되는 한국 컨셉 캐릭터를 포함한 21종의 캐릭터를 만나볼 수 있다. 아울러 ‘한울’과 한국 도깨비 ‘두억시니’가 강력한 보스로 등장하는 모습을 현장 무대를 통해 선보일 예정이다.
넷마블몬스터 이동조 PD는 “유저분들과의 소통을 최우선의 가치로 삼고 지난 테스트들에서 주셨던 의견들을 적극 반영하며 게임 완성도를 다듬고 있다”며 “앞으로도 유저분들이 주시는 피드백들을 적극 경청하고 반영하고자 하니 많은 의견과 응원 부탁드린다”고 말했다.
나 혼자만 레벨업: 카르마는 모바일·PC 플랫폼으로 개발 중인 로그라이트 액션 RPG로, 나 혼자만 레벨업 애니메이션을 기반으로 원작에서 상세하게 묘사되지 않았던 '윤회의 잔'을 사용해 과거로 돌아간 '성진우'가 차원의 틈새에서 보낸 27년간의 군주 전쟁 서사를 담고 있다.
이 게임에서는 쿼터뷰 시점을 적용해 전장의 상황을 한 눈에 파악할 수 있는 것이 특징이며, 여러 지형지물을 활용해 적을 압도하는 성진우의 모습을 실감나게 구현해 호쾌한 액션을 느낄 수 있다.
이용자들은 전투 콘텐츠를 비롯해 조작의 재미를 느낄 수 있으며 성진우가 되어 원하는 무기를 고르고 보스를 무찌르며 차원의 틈새를 탐색할 수 있다. 이번 지스타 시연 빌드에서는 스토리 외에도 타임어택 이벤트를 체험할 수 있다.
넷마블네오 권도형 PD는 “매 플레이마다 색다른 전투 경험을 줄 수 있는 로그라이트 전투의 재미와 나 혼자만 레벨업 고유의 액션을 잘 살려 최고의 로그라이트 액션 게임을 선보이려 한다”며, “앞으로 유저분들의 의견을 적극적으로 수용하여 더욱 완성도 높은 게임을 만들어 나가겠다”고 말했다.
프로젝트 이블베인은 넷마블몬스터에서 개발 중인 3인칭 협동(Co-op) 액션 게임으로, 이용자가 방대한 다크 판타지 세계관 속 부대원이 되어 인류 재건을 위한 임무를 수행하며 적왕의 악마 군단과 맞서는 스토리를 중심으로 전개된다. 최대 4인이 한 팀을 이뤄 전장에 침투, 다양한 미션을 클리어한 후 더 높은 난이도의 미션에 도전하는 방식이다.
넷마블몬스터 최동수 기획팀장은 “프로젝트 이블베인은 언리얼 엔진5 기반 고퀄리티 PC·콘솔 협동 액션 게임으로 유저와 함께 만들어가는 게임 개발을 추구하고 있다”며 “유저분들의 피드백을 적극 반영하여 게임 완성도를 높여나갈 계획이니 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 말했다.
프로젝트 이블베인은 올해 지스타 현장에서 PC Xbox 컨트롤러는 물론, 최신 UMPC 'ROG Xbox Ally X' 시연대까지 선보인다. 다양한 디바이스를 통한 체험 기회를 제공해 넷마블의 고퀄리티 PC·콘솔 게임으로서의 매력을 알린다는 계획이다.
넷마블은 오는 13일부터 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2025에 신작 5종을 출품한다. 총 112개 부스, 145개 시연대를 통해 넷마블관을 방문한 관람객들이 출품작을 체험할 수 있도록 운영 예정이다. 출품작 모두 삼성전자 모니터 및 모바일 기기를 통해 시연할 수 있으며, 이 중 몬길: STAR DIVE는 무안경 3D 모니터 ‘오디세이 3D’로, 나 혼자만 레벨업: 카르마는 갤럭시 모바일 S25 울트라 및 태블릿을 통해 체험이 가능하다.
이 외에도 중앙 무대를 통해 인플루언서 대전, 버튜버 시연, 등 다양한 현장 이벤트를 진행할 계획이다. 야외부스에서는 미공개 신작 SOL:enchant(솔: 인챈트)의 주요 콘텐츠인 신권(神權)을 체험할 수 있는 이벤트가 마련된다.
