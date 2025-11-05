‘아키텍트’, 첫 업데이트… 클랜 대항전 ‘신석 점령전’ 공개
드림에이지는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 첫 대규모 업데이트를 단행한다.
정식 출시 이후 처음으로 실시하는 업데이트 ‘신석 점령전’은 버려진 땅에 위치한 고대 유산 ‘신석’을 차지하기 위해 클랜 간 경쟁을 펼치는 콘텐츠다. 제한된 시간 내에 ‘신석’을 점령하는 클랜이 승리하는 방식이다. 클랜 레벨5 이상부터 참여 신청을 할 수 있다.
9일 정식 적용되는 해당 패치는 전략적 요소가 핵심인 콘텐츠다. 클랜장 지휘 하의 협력 체계, 지형 이해를 통한 최단 루트 확보 및 비행 장치를 활용한 공중 접근, 버프 획득과 상승 기류 등 다양한 기믹 활용이 승패를 가른다. 전투는 오픈 월드 내 전용 공간에서 진행되고 사전 신청하지 않은 클랜이나 개인도 난입해 특정 클랜을 지원하거나 방해할 수 있다.
최종 승리한 클랜에게는 최고급 인게임 보상으로 지급된다. 또한 해당 지역에 적용되는 막강한 버프 효과를 얻을 수 있다. 신석 점령 기간 동안 ‘신석’ 버프를 다른 이용자에게 판매할 수 있는 권한도 주어진다.
드림에이지는 ‘신석 점령전’ 업데이트를 기념해 이용자의 성장을 지원하는 이벤트를 예고했다. 최초의 ‘신석 점령전’을 기념하는 특별 이벤트도 열린다.
아키텍트는 아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 퍼블리싱하는 언리얼 엔진5 기반의 게임이다. 정식 출시 8일 만에 구글 플레이 매출 1위를 기록하며 흥행력을 입증했다. 현재 이용자 피드백을 바탕으로 콘텐츠 완성도 향상과 서비스 안정화를 위한 업데이트를 이어가고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
