넥슨, ‘블루 아카이브’ 4주년 페스티벌 29·30일 개최
서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’의 오프라인 유저 참여 행사 ‘4주년 페스티벌’이 오는 29일과 30일 양일간 열린다.
5일 넥슨은 4주년 페스티벌이 일산 킨텍스 제1전시장 1·2홀에서 진행된다고 밝혔다. 행사 현장에서는 게임 속 주요 캐릭터들을 콘셉트로 한 전시와 다양한 미니게임을 즐길 수 있는 체험 공간이 마련된다. 공식 굿즈 스토어 ‘샬레 스토어’를 비롯해 팬 아티스트들이 참여하는 2차 창작 부스 ‘키보토스 마켓’이 운영된다.
이와 함께 메인 무대에서는 블루 아카이브의 대표 OST 곡들을 감상할 수 있는 ‘사운드 아카이브’ 공연, 코스프레 퍼포먼스, 개발 비화를 소개하는 ‘개발자 코멘터리’ 등 다양한 프로그램이 진행된다.
향후 업데이트 방향성을 소개하는 ‘4주년 키보토스 라이브’도 실시간으로 진행 예정이다.
4주년 페스티벌 입장권은 오는 7일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있으다. 부정 예매 방지를 위해 ‘블루 아카이브’ 계정 70레벨 이상인 이용자에 한해 발급되는 사전 멤버십 코드와 게임 내 회원코드를 함께 입력해야 예매가 가능하다.
블루 아카이브 김용하 총괄 PD는 “지난 4년간 ‘블루 아카이브’에 보내주신 선생님들의 변함없는 사랑에 보답하고자 이번 행사를 준비했다”며 “모두가 함께 즐기고 교류할 수 있는 ‘4주년 페스티벌’을 통해 ‘블루 아카이브’만의 매력을 보다 깊이 경험하시길 바란다”고 말했다.
