김영록 지사, ‘전남 전역 분산에너지 특화지역 지정’ 환영

전기요금 인하로 기업 유치·재생에너지 출력제어 해소 등 기대



“AI·에너지 수도로 도약…연간 1조 원 에너지 기본소득 실현”

김영록(사진) 전남도지사는 5일 전남 전체지역이 분산에너지 특화지역으로 지정됨에 따라 “온 도민과 함께 환영하고, 이를 계기로 에너지산업 육성에 박차를 가해 전남을 기회의 땅에서 황금의 땅으로 만들겠다”고 밝혔다.