재정난에 사라지는 도심 속 입양센터, 구조동물은 어디로?

동물권행동 카라가 지난 30일 보도자료를 통해 공개한 파주 더봄 센터의 사진(왼쪽)과 카라 활동가가 지난 4일 현장을 방문해 같은 구도로 촬영한 사진(오른쪽). 본래 방문객을 맞이하는 용도로 활용해 온 로비가 구조동물로 가득 찬 상황이다. 동물권행동 카라 노조 제공

포화상태에 추가 된 10마리…동물복지 악화 우려



추가로 동물 10마리가 이관된 뒤에는

“불가피한 선택" 운영진 입장은...



서울 마포구 더불어숨센터 2층에 위치한 입양카페 '아름품'의 전경. 침대, 소파, TV, 카펫 등으로 일반 가정집처럼 꾸며 도시환경과 가정환경을 학습할 수 있도록 설계했다. 동물권행동 카라 제공

도심형 입양센터, 이대로 사라지나

