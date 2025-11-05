“안에 산모 있어요” 구급차 사이렌에도 양보 안 한 경찰차 논란
산모·아이 모두 숨져
교통사고를 당한 산모가 탑승한 구급차가 사이렌을 울리며 차선 양보를 요청했음에도 움직이지 않은 경찰 순찰차가 논란이다.
5일 경찰 등에 따르면 지난달 30일 오후 9시쯤 부산 서구 구덕운동장 인근 구덕사거리에서 산모를 실은 사설 구급차가 부산대병원으로 이송되고 있었다. 당시 산모는 차량에 배가 깔리는 교통사고를 당해 위중한 상태였던 것으로 전해졌다.
구급차는 신호가 빨간 불로 바뀌자 1차로에 정차해있던 순찰차 뒤에 멈춰섰다. 구급차는 사이렌을 울리며 양보해달라고 방송했으나 순찰차는 움직이지 않았다. 2차로에 있던 관광버스가 길을 비켜준 후에야 구급차는 병원으로 향할 수 있었다.
산모는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 아이와 산모 모두 숨진 것으로 알려졌다.
경찰은 당시 순찰차를 운전하는 경찰관이 뒤에서 접근하는 구급차를 인지하고 움직이기엔 시간이 너무 짧았다는 입장이다. 구급차의 존재를 인지했을 때는 이미 관광버스가 길을 내준 후였다는 해명이다. 경찰 관계자는 “구급차의 존재를 인지했을 때는 이미 버스가 자리를 비켜 구급차가 2차로로 빠져나가던 중이었는데 이 모든 것이 2∼3초 찰나에 발생했다”며 “구급차가 있었다는 것을 알았다면 경찰은 오히려 에스코트하거나, 상황실에 보고해 신호를 통제하는 등 지원했을 것”이라고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
