체코전 선발 곽빈 “내년 WBC서 오타니 만나면 정면승부…체코 쉬운 상대 아냐”
K-베이스볼 시리즈 1차전 선발로 예고된 곽빈(두산 베어스)은 5일 “내년 WBC에서 오타니를 만나면 이번에도 정면승부를 펼칠 것”이라고 말했다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 이날 서울 고척스카이돔에서 마지막 훈련을 진행했다. 지난 2일부터 나흘간 훈련을 이어온 대표팀은 오는 8∼9일 같은 장소에서 체코와, 15∼16일 도쿄돔에서 일본과 ‘K-베이스볼 시리즈’를 치른다. 류 감독은 체코와의 첫 경기 선발로 곽빈을 낙점했다.
곽빈은 2023년 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본과의 1라운드 경기에 등판한 바 있다. 당시 선두 타자 오타니 쇼헤이에 2루타를 허용한 끝에 ⅔이닝 1실점이라는 아쉬운 성적을 남겼다. 곽빈은 “그때 이후 지난해 서울 시리즈에서도 오타니를 다시 상대했다”며 “안타를 맞든 홈런을 맞든 전력으로 투구해 한국에 이런 투수가 있다는 걸 보여주겠다”고 각오를 전했다.
몸 상태는 최고조다. 곽빈은 “어제 체코의 전력을 분석하는 시간을 가졌는데, 결코 만만한 상대가 아니다”면서도 “시즌 마지막 두 경기에서 컨디션과 구위가 좋았던 만큼, 빨리 등판하고 싶다. 시즌이 끝나고서도 몸을 관리했기 때문에 아픈 부분은 없다”고 힘줘 말했다. 이어 “그동안 대표팀에서는 이닝 소화가 적었는데, 이번에는 긴 이닝을 책임지고 싶다”고 덧붙였다.
