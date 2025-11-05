“흰 결정체가 들어있어요”… 이번엔 낚시객, 5번째 ‘차 봉지’ 발견
육경도 수사
제주도 해안에서 차(茶) 봉지로 위장한 마약이 또다시 발견됐다.
5일 제주동부경찰서에 따르면 전날 오후 4시40분쯤 제주시 조천읍 해안가 갯바위에서 낚시객이 마약 의심 물체를 발견해 경찰에 신고했다.
신고자는 낚시를 하던 중 중국산 차 봉지가 보여 안을 뜯어보니 하얀색 결정체가 들어있는 것을 보고 마약을 의심해 신고한 것으로 전해졌다.
해당 물체는 최근 해경에서 발견된 중국산 우롱차 봉지 모양이었다. 간이 시약검사 결과 ‘양성’ 반응이 나왔다. 경찰은 케타민 1㎏인 것으로 보고 수사에 들어갔다. 케타민 1㎏은 3만명 이상이 투약할 수 있는 분량이다.
제주에서는 최근 해안가에서 차 봉지로 둔갑한 마약이 잇따라 발견되고 있다.
지난달 7일 서귀포시 성산읍 광치기 해변에서 차(茶) 봉지로 위장한 케타민 20㎏이 발견된 데 이어, 같은 달 24일에는 제주시 애월읍 해안에서도 차(茶) 제품인 것처럼 포장된 마약이 발견됐다. 안에는 1㎏ 상당의 백색 결정체가 밀봉되어 있었다. 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 결과 케타민으로 밝혀졌다.
특히 애월 해안에서 발견된 마약은 앞서 지난달 15일 경북 포항 임곡리 해변에서 발견된 마약 의심 물질과 포장 형태가 유사했다.
지난달 31일과 1일에는 제주시 조천읍 해안가와 제주항에서 마약류로 의심되는 물체가 해안 정화 활동을 하던 시민에 의해 발견됐다.
조천읍과 제주항에서 발견된 마약 역시 차(茶) 글자가 적힌 사각 블록 형태의 포장지 내부에 백색 결정체 각각 약 1kg이 밀봉돼 있었다. 이 물체 역시 케타민으로 확인됐다.
제주 해안에서 5차례에 걸쳐 마약이 잇따라 발견되면서 육경도 수사에 나섰다. 제주동부경찰서 관계자는 “모든 가능성을 열어놓고 수사를 진행하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사