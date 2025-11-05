포천시 박물관 콘서트 ‘포천 설화와 케데헌의 만남’ 성료
경기 포천시가 전통 설화와 현대예술을 결합한 문화공연으로 시민들의 뜨거운 호응을 얻었다.
포천시는 지난 3일 포천반월아트홀 소극장에서 ‘2025년 제2회 박물관 콘서트 포천 설화와 케데헌의 만남’을 성공적으로 마무리했다고 5일 밝혔다. 이번 공연은 포천시립박물관 건립에 대한 시민 공감대를 확산하고, 시민들에게 품격 있는 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
공연은 전 세계적으로 화제를 모은 애니메이션 ‘K팝 데몬 헌터스’를 모티브로, 포천의 설화와 전통 이야기를 현대적 감각으로 재해석한 독창적인 무대로 구성됐다.
특히 곽재식 작가가 직접 참여해 ‘포천의 설화’ 강연을 진행하며 지역의 역사와 전통 속에 깃든 이야기를 쉽고 흥미롭게 풀어내 관객들의 큰 호응을 얻었다.
이어진 무대에서는 판소리 공연과 K팝 댄스 공연이 어우러져 전통과 현대가 조화를 이루는 감각적인 콘서트가 펼쳐졌다. 시민 참여형 토크 프로그램도 진행돼 관람객들이 직접 의견을 나누며 포천 설화를 새로운 시각에서 바라보는 시간을 가졌다.
이날 행사에는 지역 주민과 청소년, 가족 단위 관람객 등 200여명이 참석해 포천 고유의 설화를 문화콘텐츠로 재조명하는 뜻깊은 자리를 함께했다.
백영현 포천시장은 “시민들이 함께 즐기며 포천의 설화를 새롭게 만나는 의미 있는 시간이 됐다”며 “앞으로도 포천시립박물관을 중심으로 지역의 역사와 문화를 계승·발전시켜 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 품격 있는 문화도시를 만들어가겠다”고 말했다.
한편, 포천시는 지난 7월 문화체육관광부와 공립박물관 설립 협의를 완료했으며, 10월에는 공립박물관 설립 타당성 평가 신청서를 경기도에 제출해 평가 절차를 진행 중이다. 시는 박물관 건립을 통해 지역 고유의 역사·설화·문화를 집대성하고 시민 중심의 문화 인프라를 확충할 계획이다.
