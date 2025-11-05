구리시립미술관 건립 본격화…예술·문학·삶 공존 공간 구상
경기 구리시가 예술과 문학, 그리고 시민의 일상이 공존하는 ‘열린 미술관’ 건립을 본격 추진한다.
구리시는 지난 4일 시청 상황실에서 ‘제6회 구리시립미술관 건립자문위원회’를 열고, 시립미술관의 세부 운영 전략과 추진 방향을 논의했다.
이번 회의는 ‘세부 운영 방안 연구용역’ 최종 보고회를 겸해 진행됐으며, 미술·건축·문화정책 등 각 분야 전문가들이 참여해 실질적인 운영 방안을 모색했다.
이날 회의에서는 미술관의 방향성과 차별화 전략, 전시·교육 프로그램, 소장품 수집 및 활용 계획, 공간 구성 및 시설계획 등 다양한 주제가 다뤄졌다.
시는 이번 자문회의에서 시립미술관의 비전을 ‘예술과 문학, 삶이 흐르는 열린 미술관’으로 확정했다. 단순한 전시시설을 넘어 예술과 인문, 과학과 놀이가 융합된 복합문화공간으로 조성한다는 목표다.
연구용역 결과 총면적 4500㎡ 규모는 유지하되 건축 구조는 지하 1층·지상 3층에서 지하 1층·지상 2층으로 변경해 전시공간의 개방감을 높이기로 했다. 이를 통해 회화·조각·설치미술뿐 아니라 문학·영상·체험 요소를 결합한 ‘감성형 전시 공간’을 구현하고, 관람 중심에서 참여 중심으로 전환한 시민 친화형 미술관을 조성할 계획이다.
또한 시민 체험 프로그램과 공공미술 콘텐츠를 결합한 문화기반형 운영모델을 구축해, 시민이 예술 속에서 사유하고 머무를 수 있는 ‘인문학적 미술관’을 목표로 한다. 구리시는 미술관이 단순한 작품 전시공간을 넘어 시민의 일상 속에 스며드는 열린 문화 플랫폼이 되도록 운영 전략을 세우고 있다.
이번 자문위원회는 지난 9월 학술포럼 ‘미래를 여는 미술관’에서 제시된 구리시립미술관의 정체성과 비전을 구체화하는 자리이기도 했다. 구리시는 지역 예술의 근원지인 교문동 아치울 마을의 예술정신과 세계문화유산 동구릉의 역사성을 결합한 ‘구리형 미술관’ 조성에 나선다.
엄진섭 구리시 부시장은 “구리시립미술관은 단순한 전시공간이 아니라 시민과 예술가가 함께 소통하고 성장하는 열린 문화기반이 돼야 한다”며 “오늘 자문위원회의 의견을 적극 반영해 구리의 문화적 가치와 미래 비전을 담은 상징적 미술관을 완성하겠다”고 밝혔다.
