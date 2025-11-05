구리시립미술관 건립 본격화…예술·문학·삶 공존 공간 구상

구리시립미술관 건립자문위원회. 구리시 제공

엄진섭 구리시 부시장은 “구리시립미술관은 단순한 전시공간이 아니라 시민과 예술가가 함께 소통하고 성장하는 열린 문화기반이 돼야 한다”며 “오늘 자문위원회의 의견을 적극 반영해 구리의 문화적 가치와 미래 비전을 담은 상징적 미술관을 완성하겠다”고 밝혔다.