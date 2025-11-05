대표팀 3루 자리 노리는 노시환 “김도영까지 오면 큰 일…태극마크 영광”
세 번째 국가대표 유니폼을 입은 노시환(한화 이글스)은 5일 “대표팀에 뽑혀서 영광이다. 태극기를 가슴에 단 이상 책임감을 가지고 그라운드에서 작은 행동 하나까지 신경 쓰겠다”며 “타순과 포지션을 가리지 않고 감독님께서 맡겨주신 자리에서 최선을 다하겠다”고 각오를 전했다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 이날 서울 고척스카이돔에서 마지막 훈련을 진행했다. 지난 2일부터 나흘간 훈련을 이어온 대표팀은 오는 8∼9일 같은 장소에서 체코와, 15∼16일 도쿄돔에서 일본과 ‘K-베이스볼 시리즈’를 치른다.
노시환은 2022 항저우아시안게임과 2023 아시아 프로야구챔피언십(APBC)에 이어 세 번째로 대표팀의 부름을 받았다. 그는 “대표팀이 조금씩 익숙해지는 것 같다”면서도 “모든 선수의 실력이 출중해서 배울 점이 많다”고 말했다.
그의 주 포지션인 3루에 경쟁자가 쟁쟁하다. 송성문(키움 히어로즈)을 비롯해 김영웅(삼성 라이온즈), 문보경(LG 트윈스) 등 리그 정상급 선수들이 포진해 있다. 노시환은 “본선에 김도영까지 합류하면 큰일”이라며 “1루도 상관없다. 포지션에 상관없이 헌신할 준비가 돼 있다”고 전했다.
얼마 전 막 시즌을 마친 그는 “지금까지는 정규시즌이 끝나면 한 해가 마무리됐는데, 올해는 포스트시즌과 대표팀 일정까지 있다 보니 유난히 긴 한 해였다”고 돌아봤다.
한국시리즈(KS) 준우승에 대한 아쉬움은 털어낸 지 오래였다. 한화는 올해 19년 만에 KS 무대를 밟았지만 우승 문턱에서 고개를 숙였다. 노시환은 “아쉬움은 5차전 당일에 묻고 왔다. 올해가 우승을 노릴 좋은 기회였지만, 준우승만으로도 좋은 경험이 됐을 것”이라며 “내년에는 이 아픔을 발판 삼아 반드시 우승하겠다”고 다짐했다.
어제의 적이 오늘의 동료가 됐다. KS 종료 후 사흘 만에 대표팀에서 LG 선수들과 마주했다. 노시환은 “워낙 친하다 보니 어색한 건 없었다. 오히려 KS 경기 내용을 두고 웃으며 대화했다”며 “문보경(LG)이 먼저 다가와 5차전 3회말 구본혁의 수비 얘기를 꺼냈다. 물어보지도 않았는데 먼저 말을 꺼내는 걸 보고 약이 올랐다”고 웃었다. 이어 “LG 선수들과 4차전을 우리가 가져왔으면 우승 향방이 달라졌을 수도 있다는 얘기도 했다”며 “문현빈이 대표팀에서 박해민 선배에게 수비 조언을 구했다는데, 열심히 배워서 문현빈이 내년에 LG 타자들을 상대로 복수 해줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.
마지막으로 한화의 두 외국인 투수에 대한 애정을 드러냈다. 노시환은 “KS를 마친 뒤 폰세, 와이스와 회식을 가졌다”며 “KS 4차전에서 와이스의 투구는 한 편의 영화를 보는 것 같았다. 상황이 어떻게 될지 모르지만, 두 선수와 내년에도 함께 뛰고 싶다”고 했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사