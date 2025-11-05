시세 차익 ‘30억 로또’ 강남 분양 ‘그사세’…수도권 비규제 지역 향하는 실수요자들

서울 송파구 롯데월드 타워에서 바라본 아파트 단지의 모습. 윤웅 기자

자금력이 부족한 실수요자들은

수도권 내 비규제지역 분양 단지로 눈을 돌리고 있다. 부동산시장에서는 내년도 예정된 수도권 분양이 흥행할 것이라는 기대감도 보인다.