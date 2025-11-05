한양대 창업기업, APEC에서 자율주행 공개
유니코어로보틱스, 차세대 자율주행 퍼스널 모빌리티 기술 선봬
한양대학교 창업기업 유니코어로보틱스(대표 강창묵)가 지난 10월 28~31일 경주에서 열린 APEC 2025 KOREA ‘K-Tech Showcase’에 참가해 차세대 자율주행 퍼스널 모빌리티 기술을 선보였다.
유니코어로보틱스는 자율주행 퍼스널 모빌리티 ‘누리고(Nuri-go™)’, 순찰 로봇 ‘지기고(Jiki-go™)’와 통합 운영체제 ‘UNI-OS’를 기반으로 한 자율주행 기술을 공개했다. UNI-OS는 라이다(LiDAR)와 카메라를 결합한 AI 기반 SLAM 기술로 복잡한 환경에서도 안정적인 주행이 가능하다.
또한, 국책과제 ‘초개인화 퍼스널 모빌리티 서비스 디자인 개발’을 통해 사용자 맞춤형 자율주행 기술을 고도화하고 있다. 강창묵 대표는 “자율주행은 개인 이동성과 공공 서비스로 확장되고 있다”며 “AI 제어 기술로 모두가 자유롭게 이동할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
유니코어로보틱스는 이번 전시를 계기로 스마트시티, 공항 등 다양한 환경에서 실증을 확대하고 글로벌 파트너십을 강화할 계획이다.
