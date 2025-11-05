전 세계 뒤흔든 ‘트럼프 관세’ 적법했나…美 대법원 재판 시작

5일 美대법 ‘트럼프 관세’ 심리 돌입

트럼프 “미국이 죽느냐 사느냐의 문제”

하급심 잇달아 “대통령 권한 남용” 판단

지난 2일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 마러라고에서 주말 일정을 마치고 백악관으로 돌아가는 길에 에어포스원(대통령전용기)에 탑승하며 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

그러나 하급심은 해당 법이 관세를 명시하고 있지 않아 트럼프 대통령이 권한을 남용했다고 봤다.