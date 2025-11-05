이강인, 시즌 첫 도움에도 코리안 더비서 웃지 못했다

김민재 소속팀 뮌헨, PSG에 2대1 승리

1명 퇴장에도 16경기 연승 행진 이어가

PSG의 이강인이 5일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 UCL 리그 페이즈 4차전에서 바이에른 뮌헨에 패한 뒤 아쉬워하고 있다. AP연합뉴스

디펜딩챔피언’인 PSG는 대회 첫 패배를 당하며 자존심을 구겼다.

지난 시즌 UCL 리그 페이즈 5차전에서도 격돌했다. 당시 선발로 나선 김민재가 전반 38분 헤더로 결승 골이자 UCL 데뷔골을 터뜨리며 뮌헨의 1대 0 승리를 이끌었다.

바이에른 뮌헨의 김민재(왼쪽 첫번째)가 5일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 UCL 리그 페이즈 4차전에서 PSG를 2대 1로 꺾은 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

김민재는 후반 막판 리드를 지켜내기 위해

기록한

전반 추가시간 거친 태클로 퇴장당하면서 위기를 맞았다. PSG의 강한 공세에 뮌헨은

후반 36분 공격수 마이클 올리세를 빼고 김민재를 넣었다. 김민재는 약 15분간 짧은 출전에도 두 차례 걷어내기를 기록하며 골문을 단단히 걸어 잠갔다.

비록 경기는 졌지만 이강인의 왼발은 높은 평가를 받았다. 이날