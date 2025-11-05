포항 지열발전 부지 심부지진계 재설치…시추공 550m, 1100m 깊이

5일 희송지오텍이 포항시 북구 흥해읍 지열발전부지 내에 심부지진계 2세트를 재설치했다. 포항시 제공

포항지역은

촉

발

지

진

이

후

지열발전 부지의 안전성을 확보하고 지속적으로 발생하고 있는 미소지진을 상 시 관측·분석하기 위해

‘지열발전부지 안전관

리사업’을 추진 중이다.

심부지진계는 지하 깊은 곳의 미세한 지진 활동을 감지하는

핵

심

장

비

다

.