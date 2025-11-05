“국비확보·숙원사업 해결 절실”…충청 4개 지자체·국민의힘 맞손

5일 대전시청에서 열린 '충청권 지역민생 예산정책협의회'에서 국민의힘 및 충청권 4개 지자체 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

국민의힘에서는 장동혁 당대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 박형수 예결위 간사 등 당 지도부와 이은권 대전시당위원장 및 4개 시·도당 위원장이 참석했다. 이장우 대전시장과 최민호 세종시장, 김영환 충북도지사와 전형식 충남도 정무부지사도 함께 자리했다.

이 시장은 각 지역이 당면한 현안을 해결하기 위해 국비 확보의 당위성과 필요성을 강조했다. 대전은

그는

“영호남 중심의 정치 구도 속에서 충청 출신 장동혁 대표의 선출은 상당히 큰 의미”라며 “내년도 예산은 영호남과 충청의 삼각 균형이 맞춰져야 한다. 대전의 경우 대전교도소 이전과 혁신도시 공공기관 이전이 최우선으로 배려돼야 한다”고 역설했다.

행정수도 명문화 및 대통령 집무실·국회 완전 이전, 수도권 중앙행정기관의 세종 이전에도 당의 역량을 모아줄 것을 건의했다.

최 시장은 특히 어려운 재정 여건을 타개하기 위해 지방교부세 제도의 개선이 가장 시급하다고 강조했다.

그는 “지난 13년간 국가 전체 지방교부세 규모는 30조원에서 60조원으로 2배 증가했음에도 세종시가 받는 교부세는 1591억원에서 1159억원으로 27% 감소했다”며

“이는 기초분과 광역분을 구분해 적용하는 현행 지방교부세 교부 기준이 단층제인 세종시에 맞지 않기 때문이다. 지방교부세 제도를 개선해 세종시민이 겪는 재정적 차별을 조속히 끝내야 한다”고 강조했다.