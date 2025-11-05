김포도시관리공사, 도로교통안전 경영시스템 인증 획득
교통약자 이동지원 서비스 안전·신뢰 국제표준 인정
경기 김포도시관리공사는 국제표준 도로교통 안전경영시스템(ISO 39001) 인증을 취득했다고 5일 밝혔다.
이번 인증은 교통약자 운행 차량의 안전사고 예방과 체계적인 안전관리시스템 구축을 위한 공사의 지속적인 노력이 국제적으로 공인받은 결과로, 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 공사의 ‘선도하는 안전경영’ 방침에 대한 실질적인 성과로 평가된다.
이번 심사에서 공사는 현장 대응체계의 실행력(도움벨 및 응급키트함 설치 등), 경영층의 적극적인 리더십과 참여 부문에서 높은 평가를 받았다. 공사는 향후 인증 유지와 더불어 고객 및 현장 중심의 안전관리체계 강화 등 사후 개선사항을 지속적으로 추진할 계획이다.
이형록 사장은 “ISO 39001 인증은 공사가 추진해온 교통약자이동지원 서비스의 안전성과 체계성이 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 시민이 안심하고 이용할 수 있는 교통서비스 제공과 안전경영 실천을 통해 더욱 신뢰받는 공기업으로 발전하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
