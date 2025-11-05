“내가 만든 나만의 ‘투챔이’ 기운 받아 우승까지”…특별한 포토콜서 선전 다짐

6일 개막 KPGA 투어챔피언십 in JEJU 식전행사

투어 챔피언십서 따온 ‘투챔이’ 만들며 우승 다짐

이대한·김재호·문도엽·옥태훈·배용준·최승빈 참여

올 시즌 KPGA투어 최종전 투어 챔피언십 in JEJU 개막을 하루 앞두고 테디베어 뮤지엄에서 열린 포토콜에 참여한 선수들이 각자의 테디베어 투챔이를 만든 뒤 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 이대한, 김재호, 문도엽, 옥태훈, 배용준, 최승빈). KPGA

테디베어 뮤지엄에서 진행된 포토콜에 참여한 선수들이 테디베어가 안고 있는 우승 트로피를 가운데 놓고 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 최승빈, 배용준, 옥태훈, 김재호, 문도엽, 이대한). KPGA

‘디펜딩 챔피언’ 이대한은 “지난해 대회 우승자 자격으로 이렇게 신선한 콘셉트의 포토콜에 참여하게 돼 영광이다”며 “좋은 기운 받아 대회 2연패를 위해 최선을 다할 것”이라고 웃으며 말했다.