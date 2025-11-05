모친상으로 석방된 조직 총책, 한 달 째 도주 중

구치소에 갇혀 있던 사기 조직 총책이 모친상을 이유로 임시 석방됐다가 도주해 검찰이 한 달 넘게 행방을 쫓고 있다.

그러나 A씨는 구속집행 정지 만료 날짜가 지나서도 구치소에 복귀하지 않고 한 달째 도주 행각을 벌이고 있다.