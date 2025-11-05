부산의료원, 재정난·인력난·신뢰추락… 시의회 “공공의료 본질 강화해야”

급여 차입·수의계약 의혹 등 경영 전반 도마 위

전문의 공백·민원 불친절·분만 기능 중단 지적

시의회 “전면 쇄신·시민 신뢰 회복 방안 시급”

부산의료원 전경. 국민일보DB

부산시의회 복지환경위원회가 5일 행정사무 감사에서 부산의료원의 재정난, 인력 공백, 민원 급증 등 총체적 난맥상을 집중 추궁했다. 의원들은 40억원 차입의 타당성, 수의계약 공개 자료의 부실 관리와 특정인 집중 수주 의혹, 필수 진료과 전문의 공백과 진료 실적 저하, 민원 중 불친절 비중 급증, 공공병원 평가 등급 하락, 분만 기능 중단과 치매안심병원 지정 지연 등을 잇달아 지적하며 전면 쇄신을 요구했다.



신정철 의원은 의료원이 지난달 급여의 절반만 지급할 정도로 재정난이 심화한 점을 거론하며 40억원 추가 차입의 근거가 빈약하다고 비판했다. 추석 연휴와 정형외과 전문의 사직을 수익 감소 사유로 들었으나 명절은 예측할 수 있는 일정이고 사직 시점과 차입 시기의 간극도 설득력이 떨어진다는 지적이다. 이어 수의계약 공개 현황을 점검한 결과 1월부터 8월까지 74건, 약 2억7000만원이었고 이 중 5명이 44건, 약 1억6000만원을 서로 다른 법인 명의로 번갈아 수주한 정황을 지목했다. 업종이 다른 다수 사업체를 동일인이 보유하거나 대표자를 돌려 맡은 사례, 회계법인 대표 명의 오기까지 드러났다며 자료 관리 부실과 수의계약 구조 전반의 점검을 요구했다.



문영미 의원은 “환자를 진료할 의사가 없어 환자가 줄고 있다”는 점을 짚었다. 신경외과, 혈액종양내과, 류마티스내과 등 필수과의 전문의 공백이 장기화했고 단일 전문의 체제가 전체의 약 38%를 차지한다는 점을 지적했다. 신경외과 외래는 코로나 이전 대비 60% 이상 감소했다. 의료급여 환자 비율도 타 지방의료원보다 낮아 거점 공공병원으로서 취약계층 접근성 확보 의무를 다하지 못하고 있다고 비판했다. 급여 지급을 위해 차입까지 한 재정 상황의 원인 진단과 구조적 처방, 전문의 충원과 필수과 보호를 위한 제도적 장치를 주문했다.



박희용 의원은 병원 신뢰를 갉아먹는 민원 실태를 문제 삼았다. 최근 3년 민원의 90% 이상이 불친절 관련이며 의사, 간호사, 안내, 시설직 등 전 분야에서 발생했다고 밝혔다. 국민신문고에는 언어폭력, 시설·장비 관리 불량 등의 사례도 포함돼 있었다. 박 위원은 “좋은 소문보다 나쁜 소문이 더 빨리 번진다”면서 단발성 사과와 면담으로 종결하는 방식에서 벗어나 친절도를 체계적으로 관리·평가하는 시스템을 구축하고 응대 문화를 바꿔야 한다고 강조했다.



이종진 의원은 공공병원 평가 하락과 응급의료 역량 저하를 지적했다. 부산의료원은 2020년부터 2022년까지 A등급을 유지했지만, 최근 2년 이 C등급으로 떨어졌고 공공보건의료계획 평가는 최우수에서 우수로 하락했다. 핵심 원인으로 응급의료기관 평가 0점을 제시하며 제도·조직 보완의 시급성을 강조했다. 자체 모니터링과 내부 환류 체계 미흡도 문제로 꼽았다. 이 의원은 분만실 운영을 중단한 점을 두고 “저출생이 심각한 부산에서 공공병원이 분만 기능을 포기한 것은 시민 기대와 다르다”며 분만 기능 복원과 실질적 저출생 대응 계획을 촉구했다. 통합건강지원센터는 과거 3for1 통합지원센터 성과를 어떻게 계승했는지, 인력·예산 확충 계획은 무엇인지 따져 물으며 의료·복지·돌봄을 잇는 지역 허브로의 업그레이드를 요구했다.



이종환 의원은 치료 중심을 넘어 예방 중심의 공공의료 전환을 주문했다. 건강증진센터 검진 실적이 해마다 1만5000건 내외에 머무는 점을 들어 전략 부재를 지적하고, 검진 후 진료 연계율과 사후관리 프로그램을 강화해 재방문을 늘리고 본원 진료과 실적과 수익을 함께 개선해야 한다고 했다. 제2노인전문병원의 치매안심병원 지정이 필수 전문의 미충원으로 지연되는 현실도 비판하며 인력 확보와 지정 추진을 서둘러야 한다고 강조했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



