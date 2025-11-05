안무가 박관정 “기술과 감정의 경계 넘어 세계로”

안무가 박관정

박관정은 철학적 사유와 인간의 내면을 동시대적 언어로 풀어내는 창작자다. 2014년 코리아국제현대무용콩쿠르에서 대상(Grand Prize)과 문화체육관광부 장관상을 수상하며, 한국 현대무용계에서 두각을 나타내기 시작했다. 지난 10여년간 80편이 넘는 공연에 참여하며, 한국현대무용협회와 대한무용협회 등 주요 기관의 이사 및 심사위원으로 활약해왔다. 2021년 대한민국무용대상(한국문화예술회관연합회 회장상)과 2023년 차세대 안무가상(Next Generation Choreographer Award)을 수상하며 예술성과 리더십을 동시에 입증했다.

