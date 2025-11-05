학교는 작아도 추억은 컸다…경남 작은학교들의 ‘공동 수학여행’

경남 창녕군 작은학교들이 지난달 제주도로 공동 수학여행을 다녀왔다. 고암, 대합, 유어초 등 11개 학교를 모았지만 54명에 그쳤다. 경남교육청 제공

주상절리와 국립제주박물관 화산지형을 배우고, 제주의 아름다운 풍경 속에서 다른 학교라는 경계를 잊고 공동의 추억을 남겼다.