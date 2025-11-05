철도공단 ‘2025 스마트 건설·안전·AI 엑스포’ 개최

5일 경기 고양 킨텍스에서 개최된 '2025 스마트 건설·안전·AI 엑스포'에서 주요 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

국토교통부가 주최하고 철도공단이 총괄을 맡은 이 행사는 한국토지주택공사, 한국도로공사, 한국건설기술연구원 등 7개 기관이 공동 주관했다.

정부·공공기관·민간기업이 다양한 건설 혁신 사례를 소개했다.

이성해 철도공단 이사장은 “이번 엑스포는 AI와 안전을 중심으로 건설 산업의 체질을 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 것”이라고 말했다.