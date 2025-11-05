시사 전체기사

철도공단 ‘2025 스마트 건설·안전·AI 엑스포’ 개최

입력:2025-11-05 15:37
공유하기
글자 크기 조정
5일 경기 고양 킨텍스에서 개최된 '2025 스마트 건설·안전·AI 엑스포'에서 주요 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

국가철도공단은 5~7일 경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 ‘2025 스마트건설·안전·AI 엑스포’를 개최한다고 밝혔다.

국토교통부가 주최하고 철도공단이 총괄을 맡은 이 행사는 한국토지주택공사, 한국도로공사, 한국건설기술연구원 등 7개 기관이 공동 주관했다. ‘인공지능(AI)과 함께하는 스마트 건설, 더 안전한 미래로’라는 주제로 정부·공공기관·민간기업이 다양한 건설 혁신 사례를 소개했다.

철도공단은 ‘건설 AI 특별관’ 등 250여개 업체의 750여개 부스를 구성해 AI 기술 적용 사례 및 스마트 건설 기술을 관람객들이 직접 체험할 수 있도록 했다.

또 철도 BIM AR 체험, 한국형 열차제어시스템(KTCS), AT기능형 상분리 스코트변압기 등 철도 분야 스마트 기술도 전시한다.

이성해 철도공단 이사장은 “이번 엑스포는 AI와 안전을 중심으로 건설 산업의 체질을 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는
박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…여건 되면 평양 조문”
조갑제 “조국, 내년 선거 별 가치 없는 존재된 듯”
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
뉴욕증시 ‘고점 부담’ 기술주 매물 투하…나스닥 2%↓
비트코인 6% 이상 급락, 결국 10만달러 붕괴
트랙터 추월하려다…오토바이·1t 화물차 정면충돌, 부자 숨져
대구서 기계식 주차장 작업 50대 구조물에 깔려 숨져
국민일보 신문구독