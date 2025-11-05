KIOST, 바다 생물서 찾은 물질로 콩팥병 치료 가능성 밝혀
동아대와 공동연구, 세포 청소 기능 약화가 원인
열대 해면서 발굴한 PDE701, 손상 신장 기능 회복
한국해양과학기술원(KIOST)과 동아대학교 연구팀이 바다 생물에서 찾아낸 물질로 ‘당뇨병성 신장질환(콩팥병)’의 원인과 치료 실마리를 밝혀내 주목받고 있다.
5일 KIOST에 따르면 이희승·이지훈·이연주 박사 등 연구진은 ‘태평양해양과학기지’ 인근 해역에서 확보한 다양한 해양생물자원을 분석한 결과 열대 해면에서 브롬화페놀계 해양천연물 ‘PDE701’(3,5-디브로모-2-(2’,4’-디브로모페녹시)-페놀)을 발견했다.
KIOST는 이 물질을 동아대 윤진호 교수 연구팀에 제공해 생리활성 평가를 의뢰했다. 윤 교수팀은 초파리를 이용한 실험에서 당뇨병성 신장질환이 생기는 주요 원인이 ‘미토파지’(세포 속에서 낡거나 손상된 미토콘드리아를 제거하는 과정) 저하에 있다는 사실을 확인했다. 즉, 세포 속 청소 기능이 약해지면 콩팥이 망가지기 시작한다는 분석이다.
이어 연구팀은 해면에서 얻은 천연물질 PDE701을 초파리에게 투여해 망가진 미토콘드리아의 기능이 회복되고 콩팥의 기능도 개선되는 것을 확인했다. 바다 생물에서 얻은 물질이 콩팥병 치료에 도움이 될 수 있다는 가능성을 입증한 셈이다.
이번 연구 결과는 세계적인 과학 학술지 ‘실험 및 분자의학(Experimental & Molecular Medicine)’ 최신호(10월 23일자 온라인판)에 실렸다.
윤 교수는 “이 병은 콩팥이 망가지기 전에 이미 세포 안의 청소 기능이 약해지면서 시작된다”며 “이번에 찾은 물질은 병의 원인을 바로잡는 새로운 치료 방법이 될 수 있다”고 말했다.
이희승 KIOST 원장은 “이번 연구는 바다 생물이 인류의 건강 문제를 해결하는 열쇠가 될 수 있음을 보여줬다”며 “앞으로도 해양 생물을 활용해 사람에게 도움이 되는 바이오 소재를 꾸준히 찾아내겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사