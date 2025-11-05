하루 한알 먹는 알츠하이머 신약 임상3상 ‘순조’…투약 완료자 95% “추가 연장시험 참여”

아리바이오 글로벌임상3상…최근 투약 완료자 500명 돌파

국민일보DB

AR1001의 임상3상은 내년 상반기 종료 후 주요 평가지표 (Top Line) 결과 발표와 함께 신약 허가 신청 절차로 이어질 예정이다. 개발 일정에 따라 출시 시기는 2027년으로 예상된다.