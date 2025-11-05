국방장관 “공식 명칭 핵잠 아닌 ‘원잠’…평화적 이용에 포커스”

“핵잠, 핵폭탄 탑재 연상…국제사회 문제 제기 가능성”

안규백 국방부 장관이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령께서 확실한 리더십을 갖고 영도적으로 추진한 사항이라 큰 틀에서 문제가 없다고 본다”고 말했다. 이어 “피트 헤그세스 미국 국방부 장관도 본인이 미국으로 돌아가서 애로사항이 있으면 국무부, 상무부, 또 에너지부까지 많은 설득을 하겠다고까지 얘기했다”고 강조했다.