국방장관 “공식 명칭 핵잠 아닌 ‘원잠’…평화적 이용에 포커스”
“핵잠, 핵폭탄 탑재 연상…국제사회 문제 제기 가능성”
정부가 원자력을 동력으로 사용하는 잠수함의 공식 명칭을 핵추진잠수함(핵잠)이 아닌 ‘원자력추진잠수함(원잠)’으로 정했다. 핵폭탄을 탑재했다는 국제사회의 오해를 불러일으키지 않기 위함이다.
안규백 국방부 장관은 5일 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 ‘핵잠을 도입하기로 했는데 공식 명칭을 원자력추진잠수함으로 하기로 했냐’는 정청래 더불어민주당 의원의 질문에 “그렇다”고 답했다.
안 장관은 “핵잠이라고 하면 핵폭탄을 탑재했다고 연상할 수 있고 국제사회에서 그런 문제를 제기할 수 있다”며 “평화적 이용에 포커스를 맞추기 위해”라고 배경을 설명했다.
원잠 사업을 위해 미국 의회 동의를 받아야 하는 등 향후 절차가 남아있는 데의 우려를 표하는 의원들에게 안 장관은 “도널드 트럼프 미국 대통령께서 확실한 리더십을 갖고 영도적으로 추진한 사항이라 큰 틀에서 문제가 없다고 본다”고 말했다. 이어 “피트 헤그세스 미국 국방부 장관도 본인이 미국으로 돌아가서 애로사항이 있으면 국무부, 상무부, 또 에너지부까지 많은 설득을 하겠다고까지 얘기했다”고 강조했다.
다만 미국 필리조선소에서 원잠을 건조하는 것이냐는 질문에 안 장관은 “그 부분까지는 협상에서 이야기가 나온 것이 아니다”라고 밝혔다.
일각에서는 내년도 예산안에 원잠 관련 예산이 편성되지 않았다는 지적이 나왔다. 안 장관은 이에 대해 “양국 간에 조율하고 협의할 문제가 많아 내년 예산에 탑재하기는 상당히 제한적 요소가 있는 것 같다”고 말했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
