‘AI 버블’ 미 증시 덮치자…한국·일본 증시도 휘청

코스피가 전 거래일(4121.74)보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47에 개장한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 4000 아래 떨어진 코스피 시세가 보이고 있다. 뉴시스

팔란티어. 로이터연합뉴스

코스피 상승을 주도했던 삼성전자와 SK하이닉스는 6~7%대 급락하며 코스피 지수는 한때 3900선 아래로 떨어졌다. 외국인이 대거 순매도에 나서면서 지수를 끌어내렸고 코스닥 지수도 4% 넘게 빠졌다. 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)도 이날 급락해 전날보다 4.65% 폭락한 4만9104.05를 찍고 일부 손실을 만회했다.

