“최상목 연락 안 돼, 증인 소환장도 송달 안 돼”…내란재판 상황

최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관. 이병주 기자

최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 채택됐으나 모습을 드러내지 않았다. 재판부는 최 전 부총리와 연락이 닿지 않는다고 밝혔다.