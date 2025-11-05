김용선 초대 지식재산처장 “지식재산으로 ‘진짜성장’ 돕겠다”

김용선 초대 지식재산처장이 5일 정부대전청사에서 열린 취임식에서 취임사를 발표하고 있다. 지식재산처 제공

그동안 구축한 지식재산 생태계를 정부의 산업·기술정책과 연계해 국가 지식재산 전략이 경제 정책의 한 축이 되도록 해야 한다”며 “이를 위해

정부의

최고 지식재산 책임자’로서 역할을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 “우리의 전문성과 실력을 활용해 유관기관과 긴밀히 협력하고, 지식재산 전략이 산업·과학·인재정책뿐 아니라 지방의 성장전략 수립에도 뿌리내리도록 만들겠다

글로벌 기술 동향 분석과 기술유출 위험 탐지에

폭넓게 활용하고, 개발된 기술이 신속하게 명품특허로 전환될 수 있도록 하겠다”고 했다.

이어 “지식재산을 통해 모두가 함께 성장할 수 있도록 기술혁신형 기업의 사업화 및 스케일업을 돕겠다”며 “

중소벤처기업과 스타트업, 소상공인 모두가 공정하게 성장할 수 있도록 집행력을 강화하고 관련 법령도 개선하겠다”고 덧붙였다.