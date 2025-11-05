‘불법 정황’ 광주시 Y프로젝트 후폭풍…“시장, 사과해야”

이귀순 광주시의원, 행감서 비판

“책임 진다” 姜 시장에 사과 촉구

의회 차원 공익감사 청구 요청도

질의하는 이귀순 광주광역시의원. 광주광역시의회 제공

최근 경찰 조사에서 광주광역시 핵심사업인 Y프로젝트 영산강 익사이팅존 조성사업의 불법 정황이 확인된 데 대해 강기정 광주시장이 직접 사과해야 한다는 지적이 제기됐다.



5일 광주시 신활력추진본부를 대상으로 열린 광주시의회 행정자치위원회 행정사무감사에서 이귀순 시의원(더불어민주당·광산구4)은 “과거 관련 의혹 제기 당시 강기정 시장이 ‘책임을 지겠다’고 말한 만큼 시장이 직접 의회와 시민들에게 사과해야 한다”고 밝혔다.



이 의원은 “올해 두 차례 시정질문에서 강 시장은 ‘책임은 제가 진다’, ‘개인일탈이 없다고 확인했다’고 말했다”며 “특히 의회가 의혹을 제기한 부분에 대해 ‘정치적 의도가 있다’고 말하기도 했다”고 재차 사과를 촉구했다.



이어 “강 시장은 올해 6월 ‘경찰 수사권 남용’, ‘이따위 짓거리’ 등 경찰 수사를 폄하하는 발언까지 했다”면서 “지금이라도 부적절한 발언을 철회하고 시민과 의회 앞에 공식 사과해야 한다”고 강조했다.



이에 대해 이승규 신활력추진본부장은 “검찰 수사 상황을 지켜봐야 한다”면서 “최초 문제가 됐던 부분은 실무팀의 재량사항이기 때문에 형사처벌로 갈 사항은 아니라고 파악했었다. 하지만 공무원이 업자한테 심사위원명단을 확인해줬다는 부분은 그 당시 확인할 수 없었다”고 해명했다.



사과 요구에 대해선 “최소한 사법당국의 판단을 받아야 할 사안이다. 내부적으로 검토가 필요하다”고 말했다.



끝으로 이 의원은 “총 3785억원의 시민 혈세가 투입되는 사업에서 비리가 발생한 것은 광주시 행정에 대한 신뢰를 근본부터 흔든 중대 사안”이라며, 의회 차원의 감사원 공익감사 청구를 제안했다.



앞서 지난 3일 광주경찰은 영산강 익사이팅존 국제설계공모 과정에서 특정업체가 선정되도록 부당거래를 한 혐의로 광주시 공무원 2명과 업체 대표 2명, 심사·운영위원 5명 등 모두 9명을 검찰에 불구속 송치했다. 이중 광주시 공무원들은 심사위원명단을 업체 대표에게 건네는 등 편의를 봐준 의혹을 받고 있다.



광주시는 우선 공모 선정 업체와의 계약을 일시정지하고, 검찰이 기소를 할 경우 계약 해지와 함께 손해배상을 청구한다는 방침이다. 시는 검찰에 송치된 담당 사무관을 이날 직위해제 했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



