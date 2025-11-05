새만금 신항만, 국내 크루즈 허브로… 전북 ‘기항지 시대’ 준비 박차

2026년 새만금 신항만 개항 앞두고

국제 크루즈터미널·프로그램 구축

해수부 신규 기항지로 ‘새만금·격포항’ 동시 신청

새만금 신항 부지 전경. 전북도 제공

전북특별자치도가 2026년 개항 예정인 새만금 신항만을 국내 크루즈 관광의 핵심 거점으로 육성하기 위한 전략 마련에 속도를 내고 있다.

신항만 조성을 넘어 국제 크루즈터미널 구축과 기항지 프로그램, 승객 유치 시스템까지 포함한 ‘크루즈 도시 새만금’ 청사진이 가시화되고 있다.