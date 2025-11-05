불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는
일본 미식가들이 선정한 전 세계 라면 순위 가운데 가장 높은 순위를 차지한 한국 라면은 농심의 ‘오징어짬뽕’이었다.
일본 경제지 닛케이신문(NIKKEI)이 최근 주말판 부록 ‘닛케이 플러스원(NIKKEI PLUS1)’에서 발표한 ‘밥과 잘 어울리는 아시아 즉석면 요리 TOP10’에서 오징어짬뽕은 3위를 차지했다.
매체는 신라면과 불닭볶음면이 세계적으로 한국 봉지라면 열풍을 불러오고 있지만, 오징어짬뽕은 이처럼 자극적인 매운맛이 아니라 해물라면 특유의 시원한 풍미로 새로운 경쟁력을 보여줬다고 평가했다.
이번 라면 순위 선정에는 일본의 요리 연구가와 음식문화 전문가, 즉석면 마니아 등이 참여했다. 이들은 오징어짬뽕에 대해 “쫄깃한 굵은 면발이 들어간 해물탕 같다” “면발의 찰기와 깊은 해물 국물 맛이 밥과 완벽한 궁합을 이룬다” 등의 평가를 내놨다.
오징어짬뽕 윗순위로는 싱가포르의 락사라면(1위), 대만의 만한대찬 파우육면(2위)이 이름을 올렸다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
