해외직구 화장품서 중금속 기준치 초과 검출
충남도 보건환경연구원은 도내 유통된 화장품 54건에 대한 안전성 검사 결과 해외직구 화장품에서 기준치를 넘어서는 니켈이 검출됐다고 5일 밝혔다.
해외 온라인 유통 플랫폼에서 판매 중인 아이섀도에서 52μg/g의 니켈이 검출돼 국내 허용 기준(35μg/g)을 넘어선 것으로 확인됐다.
니켈은 알레르기 접촉성 피부염을 유발할 수 있는 물질로, 장기간 노출 시 만성 피부염이나 천식을 악화시킬 수 있다.
연구원은 검사 결과를 식품의약품안전처에 통보하고, 해당 상품이 국내에 반입되지 않도록 관세청의 통관 차단 등 필요한 조치를 요청했다.
정금희 도 보건환경연구원장은 “지난해 부적합이 다수 확인된 해외직구 화장품을 대상으로 한 검사에서 또 다시 기준치를 초과하는 중금속이 검출됐다”며 “성인뿐만 아니라 영유아, 어린이 화장품에 대한 검사를 실시하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
