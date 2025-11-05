행정·소방·치안 한 곳에서 누린다…행복청, 집현동 복컴 완공

세종 집현동 복합커뮤니티센터. 행정중심복합도시건설청 제공

집현동 4-2생활권 복컴 공사를 완료했다고 5일 밝혔다.

119안전센터의 경우 소방차고와 훈련탑, 체력단련실 및 심폐소생술 교육장 등이 들어섰다.

경찰지구대에는 민원실과 주민상담실을, 우체국은 집배실·하역장·365자동화 코너 등을 각각 설치해 주민 편의를 높였다.

행복청은 각 건물이 전체적인 조화를 이룰 수 있도록 외관에 통일된 색채·재료를 사용하는 한편 수평적 디자인을 적용해 시각적인 일체감을 줬다. 단지별로 고유한 디자인 요소도 부여해 건물마다 개성도 구현했다.

안정희 행복청 공공시설건축과장은 “집현동 복합커뮤니티센터는 4생활권 지역 공동체의 중추적 역할을 수행할 예정”이라며 “주민들의 편의 향상과 커뮤니티 활성화를 위해

”고 말했다.

