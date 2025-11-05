광주김치축제 역대 최고 매출…10억3800만원 달성
매출액 전년 대비 26.7% ↑
‘차 없는 거리 운영’ 등 호평
‘광주김치축제’가 역대 최고 매출액을 달성하며 지역경제에 활력을 불어넣은 것으로 나타났다.
광주광역시는 지난 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘 동안 광주시청 일원에서 개최한 ‘제32회 광주김치축제’에 5만7000여명의 방문객이 몰리고, 역대 가장 많은 10억3800만원의 매출을 달성했다고 5일 밝혔다.
올해 축제는 ‘우주최광(光) 김치파티’를 주제로 열렸으며, 시청 앞 도로를 ‘차 없는 거리’로 조성해 김치마켓과 농산물마켓을 전면에 배치하는 등 방문객 동선을 효율적으로 구성했다. 이에 방문객과 입점업체 모두 높은 만족도를 보였다.
특히 김치마켓은 첫날부터 긴 줄이 이어져 대통령상 수상 김치, 전통시장 김치, 품질인증 김치 등은 조기 매진되는 등 큰 인기를 끌었다.
축제는 유명 가수 없이도 천인의 밥상, 김치마켓, 푸드쇼 등 대표 프로그램을 강화하며 내실 있는 콘텐츠로 구성, 차별화에 성공했다는 평가를 받았다.
또 전통시장과 소상공인 참여 확대, 문화누리카드 사용 등으로 실질적 경제효과를 창출했다.
특히 축제기간 10억3800만원의 매출을 달성해 전년보다 26.7% 증가하는 성과를 거뒀다.
광주시는 행사기간 김치팝업 및 대통령상 수상작품 전시와 대한민국명장 ‘안유성쇼’, 대통령상 김치명인 마스터 클래스, 김치놀이터 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 다채롭게 운영했다.
광주시는 축제 기간 광주의 대표 음식문화를 체험할 수 있도록 ‘K-미식벨트 특별코스(김치타운-양동시장-광주김치축제)’를 운영해 외부 방문객의 만족도를 높이고, 미식도시 광주의 위상을 한층 높였다고 강조했다.
주재희 광주시 경제창업국장은 “올해 광주김치축제는 실질적 경제효과와 지역 상생의 가치를 동시에 보여준 축제였다”며 “광주만의 고유한 김치문화를 세계에 알리고, 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 내실 있는 콘텐츠를 지속 발굴하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
