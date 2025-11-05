시사 전체기사

카카오게임즈, 3분기 영업손실 54억원… 적자 돌아섰으나 전망치 부합

입력:2025-11-05 12:43
카카오게임즈가 3분기 영업손실 54억원을 기록했다.

5일 발표에 따르면 카카오게임즈는 매출 1275억원, 영업손실 54억원을 기록했다.

매출액은 전년 동기 대비 약 22% 감소, 전분기 대비 약 10% 증가했다.

영업손실은 전년과 비교해 적자 전환했다.

에프앤가이드 전망치인 매출 1249억원, 영업손실 42억원에는 대체로 부합했다.

PC온라인 라이브 타이틀의 매출 상승 영향으로 전분기 대비 약 37% 개선되며 손실 폭이 줄었다고 게임사는 설명했다.

PC온라인 게임 부문은 전년 동기 대비 약 25%, 전분기 대비 약 188% 증가한 약 427억원의 매출을 기록했다. 모바일 게임 부문은 전년 동기 대비 약 34%, 전분기 대비 약 16% 감소한 약 848억원이다.

3분기에는 ‘배틀그라운드’의 대형 컬래버레이션 효과와 ‘오딘: 발할라 라이징’의 4주년 기념 업데이트 성과가 실적에 반영되며 매출과 영업이익이 전분기 대비 개선됐다.

카카오게임즈는 핵심 사업인 ‘게임’ 중심 사업 강화 및 재무건전성 확보를 위해 최근 비핵심 사업을 구조적으로 개편했다. 이를 기반으로 다채로운 게임 콘텐츠 개발에 주력하며 플랫폼, 장르, 지역 전 영역에서 보다 확장된 라인업을 순차적으로 선보일 계획이다.

▲아이돌 IP(Intellectual Property, 지식재산권)를 활용한 캐주얼 게임 ‘SM 게임 스테이션(가칭)’을 비롯해, ▲대형 MMORPG ‘프로젝트 Q’와 ‘프로젝트 OQ’ ▲서브컬처 RPG ‘프로젝트 C’ ▲중세 좀비 세계관의 ‘갓 세이브 버밍엄’ ▲오픈월드 PC/콘솔 대작 ‘아키에이지 크로니클과 ‘크로노 오디세이’ 등 장르와 플랫폼을 다양화한 콘텐츠를 제작해나간다는 계획이다.

카카오게임즈 한상우 대표는 “글로벌 경쟁력 강화에 주력할 수 있는 성장 모멘텀을 확보할 토대를 마련해 가고 있다”며 “그동안의 체질 개선을 바탕으로 핵심 사업이 탄력을 받을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

