포스코 포항제철소 화학물질 누출 사고…1명 사망·3명 부상
포스코 포항제철소에서 작업 중 화학물질이 누출돼 작업자 1명이 숨지고 3명이 부상을 입었다.
5일 경북소방본부와 포스코 등에 따르면 이날 오전 8시50분쯤 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 포스코DX 협력업체 소속 근로자들이 기기 수리 사전 작업 중 성분이 파악되지 않은 기체를 흡입하는 사고가 발생했다.
이 사고로 작업자 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 부상자 3명은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
소방은 화학물질을 질산 또는 불산으로 추정하고 있으며 조사를 통해 정확한 성분 파악에 나섰다.
경찰은 안전조치 이행 여부를 확인하고 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
