‘30대 진보’ 맘다니 뉴욕시장 당선…뉴욕 첫 무슬림 시장

임대료 동결·최저임금 인상·무상버스 등 공약 내세워

맘다니 “부유층 증세로 공약 재원 마련”

트럼프 “그는 공산주의자” 비판

미국 뉴욕에서 시장 선거를 앞두고 미국 기업 폴리마켓의 광고가 조란 맘다니 후보의 승리를 예측하고 있다. 34세의 맘다니 후보는 주요 여론조사에서 상대 후보들에 앞서 있다. AP뉴시스

이 때문에 민주당의 공식 후보임에도 불구하고 당내 주류 인사들이 그에 대한 공식적인 지지 목소리를 내는 데 신중한 모습을 보이기도 했다.