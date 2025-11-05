[페스티벌 시티 부산] ① ‘페스티벌 시월’, 외국인 관광객 25%↑·소비 35%↑

흩어진 가을 축제 한데 묶어 도시경제에 새바람

통합 브랜드 전략으로 관광·소비·체류 모두 상승

열흘 축제가 만든 부산형 도시관광 전환점

밤바다 위를 수놓은 드론의 불빛이 부산의 밤 하늘을 물들이고 있다. ‘페스티벌 시월’의 대표 프로그램 ‘월드드론페스티벌’은 기술과 예술이 만난 부산의 새로운 가을 풍경을 보여줬다. /부산시 제공

지난 9월 열린 ‘페스티벌 시월’이 부산 관광 지도를 새로 썼다. 불과 열흘 남짓한 기간 동안 외국인 방문객이 전년보다 25% 늘고 관광 소비 지출액은 34.6% 급증했다. 전국 평균의 2~3배에 달하는 성장세다. 영화제·공연·전시·포럼 등 흩어져 있던 가을 행사를 하나로 묶은 통합 브랜드 전략이 시너지를 내며, ‘페스티벌 시월’이 도시경제를 움직이는 새로운 성장 동력으로 자리 잡았다.



5일 부산시에 따르면 올해 ‘페스티벌 시월’ 기간(9월 21~30일) 외국인 관광객은 43만5637명으로, 전년 동기(34만7534명)보다 8만8103명 늘었다. 국내 전체 외국인 방문객 증가율(8%)의 세 배를 기록했고, 이 기간 국내 전체 증가분의 25%가 부산에 집중됐다. 주요 경쟁 도시인 제주(10%), 경남(14%), 서울(5%)보다도 압도적이다.



외국인 소비 지출액은 같은 기간 243억원에서 328억원으로 34.6% 증가했다. 전국 평균(13.6%)의 2.5배이며, 서울을 제외한 전국 2위 규모다. 숙박과 외식뿐 아니라 쇼핑과 의료 등 체류형 소비 항목이 전반적으로 늘었다. 특히 개막 주말(9월 20~21일)엔 9월 전체 중 외국인 소비액이 최대치를 기록하며 축제가 지역 상권에 직접적인 매출 효과를 가져온 것으로 분석됐다.



내국인 관광 소비도 8.1% 늘어 전국 평균(3.9%)의 두 배를 웃돌았다. 9월 초까지 부진했던 지역 소비가 ‘페스티벌 시월’이 열린 기간에 반등세로 돌아섰고, 한국은행 금융조사통계 기준으로 문화·관광 소비심리(CSI)는 98로 연중 최고치를 기록했다. 이는 코로나19 이후 처음으로 서비스업 체감지수가 전국 평균을 앞선 것이다.



외국인 관광객의 체류 기간도 길어졌다. 7박 이상 장기 숙박자는 전년 대비 3.4%(약 2만명) 증가했고, 외지인 평균 숙박일수는 3일로 여름 성수기(7~8월)보다 높았다. 시는 “가을 부산이 새로운 체류형 관광지로 전환되고 있음을 보여주는 지표”라고 설명했다.



국적별로는 대만이 19.1%로 1위를 차지했고, 일본이 13.5%로 전년(11.8%)보다 비중이 커졌다. 일본인 관광객의 증가세는 K-콘텐츠를 중심으로 한 젊은 층 소비 확산의 영향을 받은 것으로 분석된다. 특히 드론라이트쇼, 재즈페스타, 부산국제영화제 등 문화형 콘텐츠가 외국인 SNS 상위 노출을 견인했다.



‘페스티벌 시월’의 도시 이미지 제고 효과도 뚜렷했다. 빅데이터 분석 전문기업 RSN에 따르면 축제 기간 부산 관련 소셜미디어 노출량은 전년 대비 23% 증가했다. 네이버와 구글 트렌드 기준 ‘시월 부산’ 키워드 검색량은 2만7800건으로 집계돼 ‘가을=부산’ 인식이 본격적으로 형성된 것으로 나타났다. 중화권 관광지 순위에서도 부산은 24위에서 3위로 급등했다.



참여형 행사 역시 폭발적이었다. 총 26개 참여 행사 관람객은 93만4346명으로 전년보다 39.6%(26만5419명) 늘었다. 부산국제영화제(BIFF)는 23만8697명으로 6만명 이상 증가했고, 바다미술제·부산재즈페스타·드론라이트쇼 등 신규 콘텐츠도 흥행을 이끌었다. 시 관계자는 “행사 개별 브랜드를 유지하면서도 통합 홍보·운영으로 집객 효과를 극대화한 것이 주효했다”고 설명했다.



외국인 전용 관광패스 ‘비짓부산패스’ 판매량도 7~9월 누적 12만2326매로, 전년(7만1424매) 대비 71.2% 증가했다. 시는 “여행 준비 단계에서부터 부산을 목적지로 선택하는 외국인이 늘어난 결과”라며 “페스티벌 시월이 사전 예약·장기 체류를 유도한 대표 사례”라고 평가했다.



전문가들은 ‘페스티벌 시월’의 성과를 “축제에서 도시산업으로의 진화”로 해석한다. 부산테크노파크 관계자는 “소비·체류·심리지표가 동시에 상승했다는 점은 단기 이벤트가 아닌 지역경제 회복의 구조적 신호”라며 “지속 가능한 도시브랜드로 발전시킬 필요가 있다”고 말했다.



시는 올해 성과를 바탕으로 ‘페스티벌 시월’을 글로벌 가을 브랜드로 키운다는 계획이다. 내년부터는 국제 문화·예술 행사와 야간 관광, 미식 콘텐츠를 결합한 통합 프로모션을 추진하고, 내년에는 해외 관광객 참여 프로그램을 더 확장한다는 구상이다.



김현재 시 관광마이스국장은 “가을 축제가 더 이상 이벤트가 아닌 산업 생태계로 자리 잡았다”며 “축제가 도시 브랜드와 경제를 함께 성장시키는 구조를 지속 추진하겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



