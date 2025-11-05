“의도적으로 안했나” 생중계 안한 경남도 국감 두고 ‘뒷말’ 무성
지난달 28일 열린 경남도 국감이 생중계 되지 않은 사실을 두고 ‘의도적 불방’, ‘알권리 침해’ 등 뒷말이 무성하다.
이 날 국감에서는 박완수 지사와 명태균씨가 맞붙는 장면이 수차례 나왔다. 특히 박 지사 공천에 명씨 개입 여부, 명씨 처남 부정채용의혹 등이 집중적으로 다뤄졌다. 이를 사전에 예상한 경남도가 의도적으로 생중계를 꺼린 것 아니냐는 지적이 나오는 배경이다.
같은 날 국감을 받은 전북도는 국회방송(NATV) 유튜브 채널을 통해 생중계를 송출했다. 이 채널에는 “왜 전북만 나오고 경남은 나오지 않느냐”, “경남도 국감은 어디서 볼 수 있느냐”는 질문들이 쏟아졌다. 그만큼 경남도 국감은 전국이 주목하는 사안이었다.
같은 날 국감을 받은 경남경찰청도 전 과정을 생중계 했다. 생중계 장비 등 환경이 부족한 경남경찰청은 이 생중계를 위해 800만원을 들여 전문업체와 인력을 배치해 경남도와는 판이한 모습을 보였다.
더불어민주당 경남도당 청년위원회는 5일 기자회견을 열고 경남도 국감을 ‘깜깜이 국감’으로 규정했다. “평소에는 잘 되다가 버퍼링이 생계 생중계를 하지 못했다는 것은 납득할 수 없다”며 “결국 경남도민은 (도가)보여주지 않으려 한 것 아니냐는 의혹을 제기할 수밖에 없다”고 주장했다.
청년위는 또 “지난 2022년 경남도 국감 역시 생중계되지 않았다”며 “그렇다면 박완수 지사는 지난 3년간 도민이 도정을 지켜볼 수 있도록 무엇을 어떻게 개선했느냐”고 물었다.
특히 “국정감사는 국민이 행정을 감시하기 위한 제도적 권한”이라며 “그 과정을 도민이 지켜볼 수 있도록 조치하지 못한 것은 도민의 권리를 박탈한 행위로 박 지사의 사과와 재발방지 대책을 요구한다”고 강조했다.
앞서 경남도는 “평소에는 잘 되다가 주소창을 입력했을 때 버퍼링이나 화면 끊김 현상 등 기술적인 문제가 있어 생중계를 하지 못했다”며 장비노후 등을 이유로 제시했다.
국감 현장 대부분은 국회인터넷의사중계시스템과 NATV 유튜브 채널에서 생중계된다. 다시보기 역시 국회 영상회의록 시스템이나 유튜브로 가능하다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
