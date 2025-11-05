유현조의 3관왕이냐, 홍정민의 2관왕이냐…최종전 대보 하우스디 챔피언십서 격돌

대상 확정 유현조 상금왕과 평균타수상 도전

상금 1위와 다승 공동 1위 홍정민 굳히기 나서

서교림-김시현-송은아의 신인상 대결도 관심사

유현조. KLPGA

홍정민. KLPGA

평균타수 부문은 유현조가 유일한 60대 타수인 69.8913타로 1위다. 그 뒤를 70.1410타와 70.1463타를 기록한 홍정민, 방신실(21·KB금융그룹)이 쫓고 있어 유현조가 절대적으로 유리한 상황이다.

KLPGA투어 시즌 최종전 대보 하우스디 챔피언십 공식 포스터. KLPGA

지난주 대회에서 2위에 입상했을 정도로 최근 상승세인 서교림은 “지난주 좋은 흐름을 이어 이번 대회에서도 끝까지 포기하지 않고 최선을 다하는 모습으로 좋은 결과를 얻겠다”라며 “목표는 우승과 신인상, 두 마리 토끼를 잡는 것이다”고 결연한 의지를 내보였다.