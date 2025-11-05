강화군, 선두권역 해수부 공모사업 선정…100억 투자 확정
인천 강화군은 길상면 선두권역이 해양수산부 주관 ‘어촌신활력증진사업’ 신규 대상지로 선정돼 향후 4년간 총사업비 100억원이 투입된다고 5일 밝혔다.
이번 선정으로 선두4리항(선두4리)은 인근 선두항(선두5리)과 함께 하나의 ‘선두권역’ 생활권으로 새 단장되며, 어항 기능 회복은 물론 관광·체험과 연계한 활력 있는 어촌으로 재도약할 전망이다.
사업 기간은 내년부터 2029년까지 4년이다. 국비 70억원을 포함해 총 100억원이 투입된다. 사업 분야는 ▲어민 소득 창출 ▲생활 SOC 확충 ▲관광 자원화를 위한 주민 역량 강화 등으로 구성된다.
세부적으로는 ▲어판장 노후시설 정비 및 증축 ▲수산물 덕장 및 가공시설 설치 ▲커뮤니티센터 조성 ▲어구·어망 창고 조성 ▲주민 역량 강화 및 컨설팅 ▲지역 특화 홍보·마케팅 등이 추진될 예정이다.
이번 성과는 군이 주민들과 장기간 소통하며 지역 특성에 맞춘 맞춤형 사업계획을 치밀하게 준비한 결과로 평가된다. 특히 선두항 인근 배후 마을을 하나의 생활권으로 묶어 주민협의체를 구성하고 통합 사업계획을 수립한 점이 해양수산부 평가위원회 심사에서 높은 평가를 받았다.
박용철 강화군수는 “어촌신활력증진사업 선정은 군민과 한마음으로 준비해 이룬 소중한 결실이며 침체됐던 선두권역 일대가 다시 활력을 되찾고 발전하는 출발점이 될 것”이라며 “앞으로도 더 많은 어항시설에 혜택이 돌아가도록 노력해 어촌의 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
