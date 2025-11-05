천안시, 스페인 ‘SCEWC 2025’서 스마트 기술 홍보
충남 천안시는 4∼6일(현지 시각) 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)’에서 글로벌 홍보 활동을 시작했다고 5일 밝혔다.
바르셀로나 시가 주최하는 이 행사는 매년 11월 열리는 세계 최대 규모의 스마트시티 국제 박람회로 올해는 전 세계 130여개국, 2만5000여명이 참여한다.
시는 올해 처음으로 홍보관을 운영하며 지역 혁신기업과 대학, 공공기관과 함께 글로벌 네트워크 확대, 해외시장 진출 교두보를 마련한다.
홍보관에는 스마트도시, 인공지능(AI), 데이터 기술을 보유한 지역 8개 기업과 천안과학산업진흥원, 단국대, 한국기술교육대가 협력기관으로 참여한다. 대학생 글로벌 서포터즈를 현장에 배치해 통번역과 홍보 활동도 지원한다.
김석필 천안시장 권한대행은 “천안이 혁신 기술과 인재가 함께 성장하는 대표 스마트도시로 발전하도록 지원하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
