의정부성모병원, 난임 극복 ‘나프로임신센터’ 문 열어

나프로임신센터는 자연적(Natural)이고 가임(Procreative)적인 기술(Technology)의 합성어인 나프로 임신법을 핵심으로 한다. 이는 인공보조생식술이 아닌, 여성의 가임 주기의 회복을 통해 자연적인 임신을 유도하는 친환경적인 난임 치료법이다.

나프로 임신센터는 개인의 상담에 따른 맞춤 치료, 난임 원인에 대한 근본적인 치료, 난임뿐만 아니라 반복 유산, 자궁내막증, 다낭성난소증후군(PCOS), 생리전증후군(PMS) 등 여성 질환 치료에도 효과를 기대할 수 있다.